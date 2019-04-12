بحضور هادي.. البرلمان اليمني يعقد جلسة غير اعتيادية في حضرموت

بدأ أعضاء مجلس النواب اليمني، مساء الجمعة، بالتوافد إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق البلاد، للمشاركة في جلسة البرلمان غير الاعتيادية، التي ستُعقد صباح غدٍ السبت.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“، ”استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، مساء الجمعة، أعضاء مجلس النواب وعددًا من الوزراء، لدى وصولهم مدينة سيئون“.

وأكد البحسني، في تصريح له، ”استكمال كافة التحضيرات لانعقاد دورة مجلس النواب في مدينة سيئون“.

وقد وصل أيضًا إلى مدينة سيئون، صباح الجمعة، رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لحضور الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب.

وبحسب وكالة ”سبأ“، فإنه ”من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقرارها“.

ودعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء الماضي، عبر قرار جمهوري، أعضاء مجلس النواب إلى ”عقد دورة برلمانية غير اعتيادية، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت”.

ومن المتوقع أن يُشارك الرئيس هادي فعاليات الجلسة البرلمانية، وذلك بحسب تصريح منسوب لرئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن يحيى محمد أبو عوجاء، أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني ”سبتمبر نت“.

وأفاد في الموقع، بأن ”قوات المنطقة العسكرية الأولى والحماية الرئاسية بإسناد التحالف العربي تعمل بشكل فعال ومنتظم لتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب الذي سوف يعقد يوم غدٍ السبت، بحضور رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي“.

وجلسة البرلمان التي ستُعقد السبت في سيئون هي الأولى من نوعها للشرعية اليمنية، وذلك منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2014.