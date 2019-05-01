التحالف يشن ”عملية نوعية“ ضد قاعدة ”الديلمي“ الجوية بصنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأربعاء، تنفيذ ”عملية عسكرية نوعية“ ضد قاعدة ”الديلمي“ الجوية في صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف، نفذت مساء الأربعاء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية“.

وأضاف المالكي، أن العملية ”شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولم يذكر المالكي مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة ”العملية العسكرية النوعية“، لكن وكالة ”رويترز“ نقلت عن سكان محليين أن طيران التحالف شن 13 غارة جوية على القاعدة المجاورة لمطار صنعاء.

وذكر تلفزيون ”المسيرة“ الذي يسيطر عليه الحوثيون، أن 13 ضربة جوية استهدفت قاعدة ”الديلمي“ الجوية، وكذلك مطار صنعاء.

وقال المالكي إن ”المليشيا الحوثية حولت مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية ومكان لإطلاق الطائرات دون طيار لتنفيذ عمليات تهدد الأمن الإقليمي والدولي في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية“.

وأكد ”التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع استخدام المليشيا الحوثية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

كما أكد المالكي أن ”عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية بمطار صنعاء الدولي“.