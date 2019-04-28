جنود إصلاحيون يحطمون محتويات مطعم شعبي في تعز لتأخر وجبة العشاء

هاجم جنود من الموالين لجماعة الإخوان في تعز، عمال مطعم شعبي بشارع جمال بمدينة تعز، قبل أن يكسروا واجهات المطعم ويعبثون بمحتوياته.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“ إن جنود الأمن الذين ينتمون إلى حزب الإصلاح – إخوان اليمن- اعتدوا على مالك وعمال المطعم الشعبي بحجة تأخر وجبة العشاء، وكسروا واجهاته ورموا أدوات المطعم إلى الشارع.

وأضاف شهود العيان، أنه لدى تجمع المواطنين أطلق المهاجمون النار في الهواء لتفريقهم.

ويفرض جنود الأمن المنتمون لجماعة الإصلاح سيطرتهم على مطاعم المدينة لتقديم الوجبات لهم مجانًا، ويمارسون أعمالًا عدائية بحق السكان.