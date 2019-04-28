جريمة حوثية جديدة.. مقتل أفراد أسرتين بالكامل في البيضاء وتعز

قتل أفراد أسرتين يمنيتين بالكامل، يوم الأحد، في قصف لميليشيات الحوثي، على مناطق سكنية بمحافظتي البيضاء وتعز، وسط وجنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية في مدينة الزاهر، بمحافظة البيضاء، لـ“إرم نيوز“، إن ”ميليشيات الحوثي كثفت قصفها العشوائي، مستهدفة منازل المواطنين، بمنطقة الحبج، إحدى مناطق مديرية الزاهر، ما أسفر عن مقتل أسرة كاملة من قبائل الحميقاني، مكونة من 5 أفراد، بينهم طفل“.

وتشهد مديرية الزاهر، جنوب غرب محافظة البيضاء، مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين، بعد محاولة الحوثيين السيطرة على مناطق في المديرية وشنهم هجمات متواصلة منذ أيام“.

وفي محافظة تعز، قصفت ميليشيات الحوثي، إحدى القرى السكنية بين مديريتي المعافر وجبل حبشي، غرب المحافظة، بصاروخ سقط على أحد المنازل، ما أدى إلى مقتل 6 أفراد، من أسرة واحدة، وفقًا لمصادر محلية.

في المقابل، شنت طائرات التحالف العربي المشترك، الأحد، غارات جوية على تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين في محافظة ذمار، كانت في طريقها إلى محافظة الضالع، مرورًا بمحافظة إب.