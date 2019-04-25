الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع مسيرة للحوثيين في صعدة

أسقطت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في محور كتاف شرقي محافظة صعدة، وفق ما ذكر موقع ”سبتمبر نت“ التابع لوزارة الدفاع.

ورصدت قوات الجيش تحركات الطائرة الاستطلاعية التي تسيرها المليشيا عن بعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف، وعلى الفور باشرت إسقاطها.

إلى ذلك، دكت راجمات التحالف العربي بقصف مكثف مواقع تمركز مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في وادي الغول في المديرية ذاتها، حيث أسفر القصف عن سقوط عدد كبير من مقاتلي المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

من ناحية أخرى، تتواصل اليوم الخميس المواجهات العنيفة بين رجال المقاومة الشعبية من جهة، وميلشيا الحوثي من جهة أخرى، في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وتركزت المواجهات التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة منذ ساعات فجر اليوم الاولى، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وتركزت في منطقة قربة بمديرية الزاهر.

ودفعت الميلشيا بآليات ودبابات عدة إلى منطقة قربة، وبدأت عمليات الهجوم الواسع والمكثف على منطقة الحبج.

وتمكن رجال المقاومة الشعبية من التصدي ووقف محاولات الميلشيا الحوثية التقدم صوب منطقة الحبج.

وتحاول ميلشيا الحوثي من خلال هذه الهجمات استكمال السيطرة على الزاهر والتمركز في الجبال المطلة على مناطق مديرية الحد بيافع التابعة لمحافظة لحج.