برلماني يمني: اتفاق بين الرئاسة و“التحالف الوطني“ على تشكيل ”حكومة طوارئ“

كشف برلماني يمني عن اتفاق لتشكيل ”حكومة طوارئ“ جرى التوقيع عليه بين مؤسسة الرئاسة وبين التحالف الوطني الجديد الذي تم تشكيله في منطقة سيئون مؤخرًا والذي يتكون من 16 حزبًا ومكونًا سياسيًا.

وقال أمين عام الحزب الناصري البرلماني سلطان العتواني، إن ”هذا الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة طوارئ باليمن تواكب مقتضيات المرحلة الراهنة من عدد محدد من الوزارات“ وفقًا لصحيفة ”عدن تايم“ المحلية.

وأضاف أن ”هذا الاتفاق تم تضمينه في وثيقة التحالف السياسي الذي تم إشهاره الأسبوع الماضي بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، ويرمي إلى إحداث إصلاح سياسي واقتصادي وعسكري في مؤسسات الدولة، ودعم الشرعية“.

وأوضح أن ”حكومة الطوارئ ستتكون من وزارات مهمة وحيوية تتناسب مع ظروف البلد الحالية“، مشددًا على أنه ”يجب على من يتم ترشيحهم لهذه الحكومة أن يكونوا محل توافق ويتمتعون بالكفاءة والقدرة على تحمل هذه المسؤولية“.

وأضاف أن ”التحالف الوطني ليس من مهامه أي أمور تنفيذية في هذا الخصوص، ولكنه شكّل هيئة برئاسة رشاد العليمي لمتابعة الموضوع وتحديد آلية زمنية لتنفيذه“.