هادي: رفض الحوثيين تنفيذ اتفاق ستوكهولم ”ضياع“ لفرص السلام ‎

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، إن رفض جماعة الحوثي، تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ”ضياع“ لفرص السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينث ماكنزي، وسفير واشنطن لدى اليمن، ماثيو تولر، بالرياض، حسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وأكد هادي ”مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، المبنية على التعاون ومكافحة التحديات ومنها التطرف والإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة“.

وأشار إلى جهود الحكومة اليمنية لتحقيق السلام، والتي كان آخرها القبول باتفاق ستوكهولم.

وأضاف أن جماعة الحوثي تعاملت مع الاتفاق بـ“تعنت“، وترفض تنفيذه، ما يعد ضياعًا لفرص السلام في اليمن.

وفي 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفًا.

لكن تطبيق الاتفاق، يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق.