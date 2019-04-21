”المجلس الانتقالي“ ينتقد إجراءات الحكومة اليمنية ”الإقصائية“ بحق الجنوبيين

ناقشت هيئة رئاسة ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، في جنوب اليمن، اليوم الأحد، في اجتماع برئاسة عيدروس الزبيدي، بعدن، ما وصفته بـ ”تجاوزات الحكومة الشرعية وممارساتها الإقصائية بحق الكوادر الجنوبية“.

وقال المجلس في بيان له، إن الحكومة اليمنية التي يرأسها معين عبدالملك، تستبدل الكوادر الجنوبية بـ ”عناصر حزبية ومن مناطق خارج الجنوب“، وتقوم بإجراءات ”هادفة إلى تغيير التركيبة للسكان وتسهيل إجراءات التوظيف في عدن للقادمين من خارج الجنوب وعلى حساب الكادر الجنوبي المؤهل“.

وذكر البيان أن هذه العمليات التي تمارسها الحكومة، ”تهدف إلى الإخلال بعملية التوازن في محاولة لإعادة إنتاج ذات الوضع الذي كان قائمًا قبل تحرير العاصمة عدن وباقي مناطق الجنوب“.

كما ناقش الاجتماع التطورات العسكرية والتصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين الانقلابية على حدود محافظة الضالع، ومناطق ”يافع“ و“طور الباحة“ بمحافظة ”لحج،“ والذي ”يترافق مع تواطؤ ملحوظ من القوى الحزبية المتطرفة التي تلتقي مع الميليشيات الحوثية في استهداف الجنوب وانتصاراته التي تحققت بدماء خيرة شباب الجنوب“ وفقا لبيان المجلس.