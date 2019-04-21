المركزي اليمني ينفذ أول عملية ترحيل خارجي للعملات الأجنبية

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، السبت، عن تدشين أول عملية ترحيل للعملات الأجنبية على المستوى الخارجي، وذلك من المركزي اليمني إلى بنك البحرين الشامل.

وقال معياد، عبر تغريده له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): ”يعلن قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، انه تم ترحيل عملات أجنبية لبنك البحرين الشامل، تسليم البنك المركزي وتغطية حساب البنك لدى مراسليه في نفس يوم العمل“.

وأوضح معياد: ”يأتي ذلك في سبيل سعي البنك المركزي، إلى إعادة الدورة المالية للبنوك، ومساعدة البنوك في تغطية التزامات عملائها في الخارج، وتسهيل عمليات الترحيل للخارج“.

وأضاف معياد أن البنك المركزي، يسعى وبالتنسيق مع العديد من الجهات الخارجية والداخلية، لمنع تهريب العملات الأجنبية وبطرق تخالف القانون رقم 1 لعام 2010، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.