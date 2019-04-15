المركزي اليمني يدعو الصرافين إلى إيقاف بيع وشراء العملات

دعا البنك المركزي اليمني، كافة شركات ومحلات الصرافة بعدن، وبقية المحافظات، إلى إيقاف عمليات البيع والشراء بالعملات الأجنبية حتى إشعار آخر.

ووفقاً لتعميم أصدره البنك المركزي الإثنين، وحصل ”إرم نيوز“ على نسخة منه، فقد حذر البنك الصرافين المخالفين بإجراءات شديدة منها سحب التراخيص والإدراج في القائمة السوداء.

وجاء في التعميم ”الأخوة شركات ومنشآت الصرافة، بناء على توجيهات البنك المركزي ونتيجة للمضاربة من قبل الصرافين دون وجود طلب حقيقي بعد قيام البنك المركزي بتغطية استيراد السلع الأساسية ومؤخرا المشتقات النفطية عبر الآلية المعتمدة، يجب عليكم ايقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل كامل حتى إشعار آخر بما فيها البيع والشراء عبر تغطيات الشبكات، وعبر التلفون والوتس اب“.

وتابع : ”سيقوم البنك المركزي بمراقبة الالتزام بهذا التعميم بكافة الوسائل، وسوف يتخذ البنك المركزي إجراءات صارمة ضد كل من يخالف هذا التعميم بما فيها سحب الترخيص والإدراج في القائمة السوداء“.

وعقب ذلك التعميم أعلنت كبريات شركات الصرافة في عدن عن تعليق عمليات البيع والشراء بالعملة إبتداء من يوم الثلاثاء، لاسيما وأن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني شهدت اضطراباً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن الإثنين إلى 515 ـ 525 شراء وبيعاً على التوالي، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي 135 ـ 136 ريالا يمنيا، بعد أيام من انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال العام الماضي.