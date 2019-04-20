اليمن.. قيادي أمني يعلن استقالته بعد تقدم جديد للحوثيين في البيضاء

أعلن قيادي أمني في الحكومة اليمنية الشرعية، الأحد، استقالته من منصبه احتجاجًا على ما أسماه بـ“الخذلان والإهمال“، من قبل الجهات المعنية، ما تسبب في سيطرة مليشيات الحوثيين الانقلابية على أجزاء جديدة من محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر مقربة من مدير عام شرطة محافظة البيضاء، العميد، أحمد الحميقاني، لـ“إرم نيوز“، إن الحميقاني قدم استقالته إلى وزير الداخلية، أحمد الميسري، نتيجة لسيطرة مليشيات الحوثيين السبت، على مديرية ”ذي ناعم“ بالمحافظة، بعد ”تجاهل كبير للمقاومة وجبهات محافظة البيضاء من قبل الحكومة الشرعية“.

ونقلت المصادر بيان استقالة الحميقاني، الذي قال فيه إن هناك تجاهل للمقاومة المناهضة لمليشيات الحوثيين في البيضاء وعدم تلبية احتياجاتها في الوقت الذي تواجه فيه ”المليشيات الانقلابية بترسانتها الكبيرة من دبابات وآليات وأسلحة ثقيلة ومتنوعة، وعلى الرغم من أننا قد رفعنا عدة برقيات إلى الجهات العليا لاطلاعهم على خطورة الوضع وقبل أن يسقط جبل حلموس الاستراتيجي بيد المليشيات إلا أننا لم نجد آذانا صاغية أو أي اهتمام يذكر حتى اللحظة، وكذلك التجاهل في توفير الدعم الأساسي والبسيط لإدارة الأمن في المحافظة، في حين أن فيها 5 مديريات محررة، تحتاج إلى ضبط الأمن فيها وحل الاشكاليات الناتجة عن الحرب“.

وتمكنت مليشيات الحوثيين الانقلابية يوم أمس السبت، من السيطرة على مديرية ”ذي ناعم“ في محافظة البيضاء، بعد مواجهات عنيفة، معلنة توغلها نحو مديرية ”الزاهر“ المتاخمة لمحافظة لحج، جنوب اليمن.

وتشهد ”الزاهر“ مواجهات ضارية فجر الأحد بين مليشيات الحوثيين من جهة والمقاومة الشبيعة والقبلية في المديرية من الجهة الأخرى، في ظل استمرار الزحف الحوثي نحو مناطق المديرية الأخرى، بهدف السيطرة عليها.

واستفادت مليشيات الحوثيين الانقلابية من توقف المعارك في مناطق متعددة من مختلف المحافظات اليمنية كالحديدة وحجة وجبهة نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، لتشعل مواجهات أخرى في الأطراف الشمالية من محافظة الضالع، والمناطق الحدودية بين محافظتي لحج والبيضاء، متجهة نحو المناطق الجنوبية المحررة منذ أكثر من ثلاث سنوات.