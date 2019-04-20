الحكومة اليمنية تنفي مزاعم مقتل شقيق رئيس الوزراء‎

نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، مساء اليوم السبت، صحة الأخبار المتداولة والتي تفيد بمقتل شقيق رئيس الوزراء معين عبدالملك، أثناء قتاله ضمن صفوف ميليشيات الحوثي.

وقال بادي، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: هذه ”مجرد شائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة إطلاقًا“.

ووصف بادي، تسريب مثل ذلك الخبر بـ“الأسلوب الرخيص“، قائلًا: ”أسلوب رخيص انتهجته وتنتهجه بعض الوسائل الإعلامية، الغرض منه فقط النيل من شخص رئيس الوزراء معين عبدالملك“.

وفي السياق ذاته، سخر ‏مصدر مسؤول في الدائرة الإعلامية بمكتب رئاسة الوزراء، مما تم تداوله حول مقتل شقيق رئيس الوزراء معين عبدالملك، ضمن صفوف الحوثيين.

وأكد المصدر في حديثه لـ“إرم نيوز“، أنها ”مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، تأتي ضمن حملة بائسة للنيل من سمعة رئيس الوزراء، وترويج الشائعات من قبل المليشيات الانقلابية“.

وخلال الساعات السابقة، تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية، خبرًا يفيد بمقتل شقيق رئيس الوزراء معين عبدالملك، في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع وسط اليمن، وهو يقاتل ضمن صفوف ميليشيات الحوثي.