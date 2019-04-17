قرقاش: تأكيد ترامب على دعم التحالف العربي إشارة إيجابية استراتيجية وفي وقتها

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأربعاء، إن تأكيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على الدعم للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن إشارة إيجابية استراتيجية وفي وقتها.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن الرئيس دونالد ترامب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في حرب التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وأكد ترامب أن ”هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل“.