ألوية العمالقة تسقط طائرة مسيرة حوثية (فيديو)

تمكنت قوات ألوية العمالقة، المسنودة من التحالف العربي، الثلاثاء، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة اليمنية.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، ان قواته أسقطت طائرة إستطلاع مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية عصر الثلاثاء، في شمال منطقة التحيتا، مشيراً إلى أن الطائرة كانت تقوم بمهام رصد وتصوير للمواقع العسكرية التابعة للعمالقة.

ونشر المركز مقطع فيديو يظهر فيه أفراد من ألوية العمالقة وهم يحملون الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها.

ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من تقديم المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، إحاطته الجديدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول ملف الحديدة، وإصراره على تحقيق أي تقدم في هذا الملف الشائك الذي مازال يراوح مكانه منذ أكثر من أربعة أشهر على إتفاق ستوكهول.

في غضون ذلك ، ذكر المركز أن الميليشيات الحوثية قصفت الثلاثاء مدرسة الخنساء الإعدادية للبنات في منطقة التحيتا بالقذائف المدفعية، ما أدى إلى تدمير عدد من فصولها دون سقوط ضحايا، كون المدرسة كانت خالية من الطلاب، إذ تسع المدرسة لما يقرب من ألفين طالبة.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية تواصل إنتهاكاتها وقصفها المستمر على مواقع ألوية العمالقة والقوات المشتركة في مدن عديدة بالحديدة، منها حيس والتحيتا والدريهمي والمنظر والمخا، لافتاً أن ذلك يأتي في ظل تعنت الميليشيات في تحقيق أي تقدم أو إنجاز في ملف الحديدة.