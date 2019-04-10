التحالف العربي يستهدف موقعين للحوثي في صنعاء اليمنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ”تحالف دعم الشرعية في اليمن“ العقيد الركن تركي المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح اليوم عند الساعة (4:17) عملية عسكرية نوعية لتدمير هدفين عسكريين، عبارة عن ورشة تصنيع تستخدمها المليشيا الحوثية لتركيب وتفخيخ الطائرات من دون طيار وكذلك أحد المخازن لمنصات الإطلاق وتجهيز الطائرات من دون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية“.

قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في #اليمن " : استهداف وتدمير (ورشة تصنيع ومخزن لمنصات الإطلاق وتجهيز الطائرات بدون طيار) بـ #صنعاء تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.https://t.co/0b7DOwfqPQ#واس — واس (@spagov) April 10, 2019

وأوضح العقيد المالكي أن ”عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة.. والتي تم تنفيذها من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات من دون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب“.

وأكد العقيد المالكي ”التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات من دون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وقالت قناة ”المسيرة“ التلفزيونية التي يديرها الحوثيون إن حريقا اندلع في مصنع للبلاستيك نتيجة للضربات الجوية في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء.