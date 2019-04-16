قتلوا شقيقها وعمها.. فتاة يمنية تقاتل مسلحين حوثيّين بمفردها (فيديو)

روت قناة اليمنية الفضائية قصة استبسال وشجاعة فتاة في العقد الثاني من عمرها، وقفت بمفردها دون خوف في وجه مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي اقتحموا منزلها الذي تسكنه في محافظة إب وسط البلاد.

بطلة الحكاية، فتاة تُدعى أصيلة صالح الدودحي، لم تتجاوز الـ 18 ربيعًا بعد، قتل شقيقها في معارك مع الحوثيين قبل 3 سنوات، وقتل عمها في هجوم حوثي على منزلهم مؤخرًا.

واقتحم الحوثيون يوم الأحد الماضي المنزل الذي تقطنه أصيلة في كنف عمها الطاعن في السن، مثنى الدودحي، حينها قام أحدهم بتوجيه طلقة نارية قاتلة خرجت من سلاحه، لتسكن جسد عمها، لتفيض روحه إلى بارئها.

وهرعت أصيلة إلى أخذ سلاح عمها الموجود في المنزل، لتفتح النار على العصابة المقتحمة دون تردد أو خوف منها، لتسقط عددًا منهم بين قتيل وجريح، وفي نهاية المطاف تمكّن أحدهم من قتل الفتاة الشجاعة.

وقال الصحافي اليمني خليل العمري، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): ”أصيلة صالح الدودحي.. اسم يشعرك من الوهلة الأولى لسماعه أنك أمام أسطورة يمنية تاريخية، هي كذلك فعلًا، إكليله يمانية من ظفار العود محافظة إب“.

في وطني يستشهد الكرماء ويحكم اللؤما منزل الشهيده#اصيله_صادق#الدودحي والشهيد حسن صالح الدودحي رحمة الله تغشاهم في قريه #ظفار. بالتوثيق اثار دماءهم الطاهره ومتارسهم المحصنة كيف صدو وتصدر وواجهوا وقاتلوا مليشيات الحوثي الانقلابيه #الارهابيه pic.twitter.com/LiSBbPTfJ5 — شموخ رجل (@_amyr_126) April 16, 2019

وقامت المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) بترقيم الفتاة أصيلة واعتمادها ضمن ”شهداء حراس الجمهورية“ ، تكريمًا لها على الشجاعة التي أظهرت في مواجهة المسلحين الحوثيين.