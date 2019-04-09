ميليشيات الحوثي تختطف طبيبًا من عيادته في صنعاء (صورة)

اختطفت ميليشيات الحوثي طبيبًا بعد الاعتداء عليه داخل عيادته في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، ونقلته إلى جهة مجهولة، وفق ما أفاد به أحد أقارب الطبيب المختطف.

وقال ابن عم الطبيب المختطف الناشط عبدالله العلفي في منشور عبر ”فيسبوك“، إن ابن عمه الطبيب أحمد العلفي نجل اللواء الركن الدكتور محمد عبدالملك العلفي رئيس مصلحة المساحة والسجل العقاري سابقًا تعرض للضرب أمام مرضى كان يقوم بتقديم العلاج إليهم على يد عناصر ميليشيات الحوثي بعد اقتحام عيادته.

وأضاف أن عملية الاختطاف التي نفذتها عناصر من ميليشيات الحوثي جاءت على خلفية آراء معارضة للحوثيين، مشيرًا إلى أنه تم اقتياد الطبيب إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة الطبيب المختطف ميليشيات الحوثي بإطلاق سراح ابنها فورًا، محملة إياها المسؤولية الكاملة عما سيحصل لابنها المختطف.

يشار إلى أن عناصر من ميليشيات الحوثي تمارس بشكل شبه يومي أعمال خارجة عن القانون، كالخطف والسرقة والقتل بحق اليمنيين المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.