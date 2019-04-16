البرلمان اليمني ينهي دورته غير العادية بصورة مفاجئة‎‎

أعلن البرلمان اليمني عن اختتام دورته غير العادية، اليوم الثلاثاء، بصورة مفاجئة بعد أن كان أعلن أمس عن انعقاده بصورة دائمة لمدة اسبوع.

وقال رئيس البرلمان سلطان البركاني اليوم، إن جلسات البرلمان قد اختتمت دون إبداء أي أسباب، فيما رجحت مصادر برلمانية استئناف الجلسات بعد شهر رمضان المقبل.

وكان من المقرر أن يقر البرلمان اليوم مشروع البيان المالي للموازنة العامة لعام 2019 الذي تقدم به رئيس الحكومة معين عبدالملك قبل يومين.

وعصفت بجلسات البرلمان موجة من الجدل، فقد طالب عدد من البرلمانيين بتشكيل حكومة أزمات وحل الحكومة الحالية، فيما تساءل آخرون عن ـأسباب الانفلات الأمني في وادي حضرموت رغم وجود زهاء 10 ألوية عسكرية بالمنطقة العسكرية الأولى.