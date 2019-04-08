اليمن.. غريفيث يصل صنعاء لإنقاذ اتفاق ستوكهولم

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الاثنين، إلى العاصمة صنعاء، في محاولة جديدة للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه قرابة 4 أشهر.

وبحسب ”الأناضول“، وصل المبعوث الأممي إلى صنعاء مع الوفد المرافق له، قادمًا من العاصمة الأردنية عمان، التي يوجد فيها مكتبه الدائم.

ولم يصرح المسؤول الأممي للصحفيين بأي معلومات حول زيارته ومدتها.

ومن المقرر أن يعقد غريفيث لقاءات مع مسؤولين في جماعة الحوثي، تتناول ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كخطوة أولية في سبيل الحل السياسي باليمن.

وكان المبعوث الأممي التقى الأربعاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، وناقش معه العوائق التي تعترض تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقال اليماني في اللقاء ذاته، إن ”التعنت والمماطلة من قبل الحوثيين قد يؤديان لإفشال الاتفاق“.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفًا.

لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق.