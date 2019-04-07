الحوثيون يعتقلون 3 من قياداتهم في صنعاء تجنبًا لصدام مع قبيلة ”بني حشيش“

اعتقلت الميليشيات الحوثية في اليمن، 3 من قياداتها في صنعاء، بهدف تهدئة قبائل ”بني حشيش“، التي انتفضت بعد مقتل أحد شيوخها، ويدعى أحمد سالم السكني.

وقُتل الشيخ ”السكني“ على يد قيادي حوثي في منطقة صرف التابعة لمديرية ”بني حشيش“ قبل عدة أيام، وفقًا لصحيفة ”لا“ الموالية للحوثيين.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر، يوم الأحد، إن الميليشيات أوقفت محافظ صنعاء حنين قطينة، ومدير الأمن مجاهد الطيري، والمشرف الأمني لصنعاء أبو ذياب، في سجن جهاز البحث الجنائي في صنعاء، على خلفية مقتل الشيخ السكني.

وكانت قبائل بني حشيش، وخولان، نظمت اعتصامًا مفتوحًا في إحدى ضواحي صنعاء، للمطالبة بمحاكمة قيادي حوثي قتل الشيخ القبلي السكني.

وفي وقت سابق، هددت القبائل بسحب مقاتليها من صفوف الميليشيات الحوثية ”في حال استمرت مساعيها إلى إغلاق القضية وحلها قبليًا، مقابل القبول بالدية، وأموال تقدم لأقرباء الشيخ السكني“.