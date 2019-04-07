التحالف العربي ينفي مزاعم حوثية باستهداف حي سكني بصنعاء‎

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، بيانًا نفى فيه، مزاعم ميليشيات الحوثي باستهداف حي سكني في صنعاء‎.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي في بيان، إن ”ميليشيات الحوثي مسؤولة عن القصف الذي جرى في العاصمة صنعاء“. مؤكدًا أن ”التحالف يقوم بعملياته العسكرية خارج صنعاء حيث تجري في نهم البعيدة عن العاصمة“.

وأوضح البيان، أن ما تم تداوله بشأن ”شن مقاتلات التحالف أكثر من 4 غارات على معسكر جربان بمديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء، هو أمر عارٍ عن الصحة“.

وكانت ميليشيات الحوثي، قد روجت أخبارًا بشأن تلك الهجمات، زاعمة أنها استهدفت مواقع في الجبل الذي يتخذه الحوثيون موقعًا عسكريًا ومخزنًا للأسلحة.