وزير يمني يكشف تفاصيل انفجار صنعاء ويحمّل الحوثيين المسؤولية‎

كشف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الأرياني، تفاصيل الانفجار الذي حدث في حي سكني بمنطقة سعوان في صنعاء، صباح اليوم الأحد، وأدى الى مقتل عدد من المدنيين، محملًا الحوثيين مسؤولية ذلك.

وقال الأرياني، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، عززها بصور ومقاطع فيديو، إن الانفجار ”ناتج عن انفجار مخازن للأسلحة، أو معمل خاص لتصنيع الصواريخ والأسلحة الكيميائية“ .

وجاء في تغريدة الأرياني:“مواطنون يوثقون لحظة انفجار سعوان، والذي حدث بعد تصاعد كثيف للدخان من داخل أحد الهناجر واندلاع نيران، وعدد من الانفجارات الصغيرة، كما أنه لم تكن هناك أية أصوات للطيران، أو صواريخ، لحظة الانفجار، ما يؤكد أن الحادث ناجم عن انفجار مخازن للأسلحة، أو معمل لتجميع الصواريخ، أو الأسلحة الكيميائية“.

https://twitter.com/ERYANIM/status/1114964337800695808

وأدان الأرياني هذه التصرفات، وتحويل الأحياء السكنية إلى مخازن للأسلحة، ومعامل لتصنيع الصواريخ، والتي راح ضحيتها اليوم ما يقرب من 150 قتيلًا وجريحًا .

وقال في تغريدة أخرى:“نُدين ونستنكر استمرار ‎الميليشيات الحوثية الإجرامية بتخزين الأسلحة في الأحياء، وتحويل التجمعات السكنية إلى معامل لتصنيع الألغام، وتطوير الصواريخ الباليستية، وتجميع الطائرات المسيرة، والتي يذهب المواطنون الأبرياء ضحية لها، كما حدث اليوم في استشهاد وإصابة قرابة 150 في حي سعوان“.

وحمّل الأرياني كامل المسؤولية لميليشيات الحوثيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف تخزين وتصنيع الأسلحة في الأحياء السكنية، وتعريض حياة المدنيين للخطر.

٣-نحمل #المليشيا_الحوثية_الايرانية كامل المسئولية عن هذه الجريمة، ونطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة والضغط على المليشيا لوقف عمليات تخزين الاسلحة في الاحياء السكنية وتحويل المدن الآهلة بالسكان إلى معامل لتجاربها وإدارة انشطتها التخريبية pic.twitter.com/mfmtNiKzas — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 7, 2019

وكانت وسائل إعلام محلية، قالت إن انفجار صنعاء اليوم كان الأعنف، وراح ضحيته الكثير من المدنيين، وطلاب المدارس، مشيرة إلى أنه ناجم عن انفجار صاروخ بالخطأ أثناء إطلاقه من قِبل الميليشيات الحوثية.