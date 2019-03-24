الحكومة اليمنية توافق على الخطة المعدلة لإعادة الانتشار في الحديدة‎

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على الخطة المعدلة المقدمة من المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث بشأن إعادة الانتشار في محافظة الحديدة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن موافقة الحكومة جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي للفريق الحكومي المشارك في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة ، رغم مماطلة الميليشيات الحوثية.

وجاء ذلك من خلال تغريدة عبر صفحته على تويتر قال فيها:“بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، وافق الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة على خطة العمليات لإعادة الانتشار المقدمة من رئيس بعثة الرقابة الدولية مايكل لوليسغارد بناءً على المقترح المقدم من المبعوث الخاص لليمن، فيما تواصل الميليشيات الحوثية مماطلتها“.

وتسلمت الحكومة اليمنية، يوم الأحد، الخطة المعدلة لإعادة الانتشار في الحديدة من غريفيث، والتي تتضمن نشر مراقبين دوليين في المناطق التي ستنسحب منها القوات في موانئ الحديدة، والبدء بنزع الألغام بعد انسحاب الحوثيين في المرحلة اللاحقة.

وأكد الإرياني أن الحكومة اليمنية تبدي استعدادها للبدء بتنفيذ الخطة، وقدمت المزيد من التنازلات حرصًا على السلام، رغم مماطلة الحوثيين والتمادي في ذلك.

وذكرت مصادر محلية في وقت سابق أن اجتماعًا للجنة المشتركة تأجل، يوم الأحد، في الحديدة بسبب رفض وفد الحوثيين الحضور إلى أراضٍ تسيطر عليها القوات الحكومية في المحافظة.