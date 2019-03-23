الحوثيون يختطفون ثلاثة من موظفي صحيفة رسمية

اختطفت الميليشيات الحوثية، مساء اليوم السبت، ثلاثة من العاملين في القسم الفني لصحيفة ”26 سبتمبر“ التابعة لوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، لمطالبتهم بمستحقاتهم المالية المتراكمة لسنوات.

وقالت مصادر يمنية لـ“إرم نيوز“، إنّ ”العمال الثلاثة موظفون في القسم الفني بصحيفة 26 سبتمبر منذ أكثر من عشر سنوات، ومنذ انقلاب جماعة الحوثي في العام 2014م على السلطة، لم يتسلموا أي مستحقات مالية، ويتم إجبارهم على العمل بشكل متواصل“.

وأضافت أنّ ”الموظفين الثلاثة أضربوا عن العمل في العدد الجديد من الصحيفة، ليتم اعتقالهم من قبل مسلحين يتبعون لجهاز الأمن الوقائي التابع للحوثيين“.