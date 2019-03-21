تزوير وتراخيص مخالفة.. الفساد ينهش وزارة التعليم العالي الحوثية في اليمن

كشف تقرير رسمي حديث عن وجود ”فساد“ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وبحسب وثائق حصلت عليها ”إرم نيوز“ فقد تم الكشف عن ”تزوير التراخيص الأولية الصادرة لبعض الجامعات الخاصة، وكذلك تزوير تقارير لجان التقييم الأكاديمية من قبل موظفين في الوزارة ومسئولي الجامعات الخاصة“.

وحذر التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن، من ”أضرار مباشرة بحياة المواطنين بعدما منحت بعض الجامعات الحق بفتح كليات للطب البشري والأسنان والتخدير والصيدلة والتمريض والقبالة والهندسة، فضلًا عن الإساءة لسمعة التعليم العالي وإلحاق أضرار محققة بالمصلحة العامة“.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الحوثي، حسين حازب، أصدر سلسلة قرارات قبل عدة أشهر، لمنح تراخيص لجامعات خاصة غير مستوفية شروط، ومنح تراخيص لفتح مساقات للدراسات العليا وتخصصات الطب وطب الأنسان والصيدلة والهندسة.