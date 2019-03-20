مقتل قيادي حوثي بارز وألغام الميليشيات تقتل أصحابها في تعز

لقي قائد الفريق الهندسي التابع للميليشيا المدعو ”أبوماجد“ ومرافقه المدعو رياض الوازعي حتفهما بقصف مدفعي للجيش الوطني استهدفهما أثناء قيامهما بعملية زرع ألغام في ”التبة السوداء“ شرقي ”جبل المنعم“ في جبهة ”الضباب“.

وقتل 4 من عناصر ميليشيا الحوثي، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في وقت سابق بمواقع غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن، وفق ما أورده موقع ”سبتمبر“ نت نقلًا عن مصادر ميدانية.

في ذات الإطار، أفشلت قوات الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية في محور ”كتاف“ بمحافظة ”صعدة“ شمالي البلاد.

وأسفرت المواجهات العنيفة في تخوم مركز مديرية ”كتاف“ عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير عربتين تابعتين لها.

كما تزامن ذلك مع 5 غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع وتحركات للميليشيا في ذات مناطق المواجهات، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصرها.