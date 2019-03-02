التحالف العربي ينفذ إنزالًا جويًا جديدًا في حجة دعمًا لقبائل حجور

قالت مصادر قبلية يمنية، إن قوات التحالف العربي، قامت بعملية إنزال جديدة، فجر اليوم السبت؛ لإمداد قبائل حجور بمديرية كشر في محافظة حجة، بالمواد الطبية والغذائية ومعدات عسكرية.

ووفقًا للمصادر، تعد عملية الإنزال هذه الخامسة منذ بدء المعارك لتعزيز ودعم قبائل حجور في معركتها ضد ميليشيات الحوثي.

في سياق آخر، أكدت مصادر ميدانية وصول أكثر من 20 قتيلًا و15جريحًا من الحوثيين إلى مستشفيات حجة قادمة من حجور، بحسب صحيفة ”عدن الغد“ الإلكترونية.

وتشهد مناطق حجور بمحافظة حجة معارك عنيفة منذ أكثر من شهر، في مواجهة ميليشيات الحوثي التي تسعى لفرض سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية لتأمين خط إمدادها الرئيسي الواصل بين ”حرض“ وكُشر وحتى ”عمران“ وحرف سفيان صعدة معقل الحوثيين الأساسي.

وتسبب حصار الانقلابيين لمناطق حجور، بمضاعفة معاناة الأهالي؛ في ظل انعدام الدعم الصحي والغذائي للمديرية، فضلًا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة القصف العشوائي المكثف الذي تتعرض له المنطقة من قبل الحوثيين.