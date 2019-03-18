بروكسل تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والاتحاد الأوروبي بشأن اليمن

تنعقد، يوم الاثنين، الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي، حول التطورات الأخيرة في اليمن، في العاصمة بروكسل، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء ”مهر“ الحكومية.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن ”الجولة الخامسة من المحادثات حول اليمن ستعقد بعد ظهر الاثنين في بروكسل بين ممثلين عن إيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا والاتحاد الأوروبي“.

ووصل كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، إلى العاصمة البلجيكية ليلة الأحد على رأس الوفد الإيراني المقررة مشاركته في الاجتماع.

وقبل الاجتماع، سيلتقي جابري أنصاري نائبة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد، لتبادل الآراء حول الأزمتين اليمنية والسورية، والتطورات الإقليمية الأخرى.

وعقدت الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الأربع والاتحاد الأوروبي، في بروكسل في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ويوم السبت الماضي، قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، إن طهران تفاوض الدول الأوروبية بشأن موضوعات مختلفة منها الأزمة اليمنية بطلب من اليمنيين، في إشارة إلى المتمردين الحوثيين الذين ينفذون سياسات طهران باليمن.

وأوضح أنصاري، في مقابلة مع صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، أن ”سياسة إيران لا تقوم على التفاوض بدلًا عن الغير بشأن قضايا المنطقة، لكننا تفاوضنا بشأن الأزمة اليمنية مع أربع دول أوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا)، بطلب من اليمنيين أنفسهم لإنهاء الأزمة“.