قتلى وجرحى في مواجهات بين قوتين أمنيتين بـ“الضالع“ جنوبي اليمن

قتل 3 عسكريين، وأصيب آخرون، في مواجهات مسلحة، اندلعت مساء الثلاثاء، بين قوتين أمنيتين، بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية بمدينة الضالع لـ“إرم نيوز“، إن المواجهات اندلعت بشكل مفاجئ لأسباب غير معروفة حتى اللحظة، بين قوات الأمن العام في مدينة الضالع، ووحدات عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمني، وسط المدينة.

وبحسب المصادر فإن المواجهات أسفرت عن مقتل 2 من أفراد الحزام الأمني، وفرد من الأمن العام، إلى جانب إصابة 3 آخرين من الطرفين.

وأكدت أن هناك محاولات تقودها شخصيات عسكرية ووجهاء في المدينة، سعيًا لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء وإيقاف المواجهات التي استخدم فيها الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.