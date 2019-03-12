تفاصيل جديدة حول ما تعرضت له اليمنية وئام الطيري بمطار اسطنبول في تركيا

كشف مسؤول في الجالية اليمنية في تركيا تفاصيل جديدة حول ما تعرضت له مواطنة يمنية تدعى وئام الطيري، صباح يوم الثلاثاء، لاعتداء من قبل الشرطة التركية في مطار اسطنبول.

وظهرت الطيري في مقطع فيديو مصور لها وهي تبكي وتصرخ وتشكو تصرفات الشرطة التركية معها.

وقال المسؤول في الجالية اليمنية، في تصريحات أدلى بها لصحيفة “ عدن الغد“ الإلكترونية: إن ”الطيري وصلت من دولة أخرى إلى اسطنبول، وتبين أن بعض حقائبها تأخرت عن موعد الوصول واحتاجت إلى عربة لنقل ابنها الصغير“.

وأشار المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أن خلافًا نشب بين المواطنة اليمنية الطيري والشركة الناقلة، فيما تدخلت الشرطة لإنهاء الخلاف بين الطرفين.

وأوضح أن الخلاف تم حله لاحقًا، حيث غادرت الطيري إلى منزلها .

وقالت الطيري في الفيديو الذي ظهرت فيه وتناقلته وسائل الإعلام على نحو واسع: ”أنا في ورطة ومشكلة، أنا مسجونة في المطار، عندي مشكلة كبيرة وأنا لا أستطيع الحديث باللغة التركية لأني لا أتقنها“.

وأضافت الطيري: ”ابنتي معي وهي جائعة وتعبانة وأنا أيضًا بلا طعام“، منوهة إلى أنه ”هناك استغلال واستضعاف للمغتربين“.

وأشارت الطيري خلال حديثها بالفيديو إلى عدد من أفراد الأمن التركي الذين جاؤوا للقبض عليها، طالبة منهم عدم لمسها أو التحدث معها، لكن الأمن رفض طلبها وقام بسحبها إلى مكان غير معلوم، وهي تصرخ قبل أن ينقطع البث.