الجيش اليمني يسيطر على مواقع للحوثيين خلال تقدمه في الضالع

واصل الجيش اليمني والقوات الموالية للشرعية، اليوم السبت، التقدم في جبهة الحشاء بمحافظة الضالع جنوب غرب البلاد، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية.

ونقلت صحيفة ”عدن الغد“ عبر موقعها الإلكتروني، عن مصادر ميدانية قولها إنّ ”قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجومًا عنيفًا على مواقع الميليشيا (الحوثيين) وسيطرت على قرن الثمد، وأن المعارك لا تزال مستمرة“.

وأضافت الصحيفة أنّ ”الجيش اليمني سيطر على تباب النويد وقرن الثمد وتباب الظفير وصولًا إلى منزل وضاح الربيحي“ في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أنّ ”الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح، خلال المعارك التي بدأت في الصباح ولا تزال مستمرة“.