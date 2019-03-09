محافظ صعدة: الجيش اليمني يبعد 30 كيلومترًا عن مركز المحافظة

قال محافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي، يوم السبت، إن قوات الجيش اليمني أصبحت على بعد أقل من 30 كيلومترًا فقط عن مركز المحافظة.

وأضاف المسؤول الأمني أن قوات الجيش حققت تقدما كبيرًا في جبهة الصفراء بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، حيث تمكنت من التقدم نحو مركز المحافظة الذي ما يزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحسب ما ذكر موقع ”سبتمبر نت“ المحلي.

وتأتي تصرحات اللواء طرشان عقب ساعات من عقد اجتماع يوم الجمعة، للجنة الأمنية في المحافظة، أكد خلاله أهمية تعزيز التواجد الأمني في المناطق المحررة بالمحافظة لضمان إعادة تفعيل مؤسسات الدولة التابعة للحكومة الشرعية، وإعادة الانتشار الأمني فيها.

يشار إلى أن ثماني مديريات من محافظة صعدة تشهد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية، حقق خلالها الجيش الوطني تقدمًا كبيرًا في طريقه لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.