الحوثيون يختطفون 7 من أتباع السلفي يحيى الحجوري في صنعاء

اختطفت الميليشيات الحوثية 7 أشخاص من أتباع رجل الدين السلفي يحيى الحجوري، بعد أن داهمت منازلهم في حي ”بيت بوس“ بصنعاء، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“ إن ”الحوثيين حاصروا حي بيت بوس قبل أن يداهموا 5 منازل يسكنها عدد من أبناء محافظة حجة مع أسرهم، من اتباع الشيخ السلفي يحيى الحجوري، واختطفوا سبعة من الرجال، واقتادوهم إلى جهة مجهولة“.

وأضاف الشهود أن ”مسلحي الحوثي داهموا المنازل وكان معهم عدد من الفتيات الحوثيات، أوكلت لهن مهمة الاعتداء على النساء وتفتيشهن“.

وكانت الميليشيات الحوثية، اختطفت، الأربعاء الماضي، 3 أشخاص من أبناء مديرية ”كشر“ بمحافظة حجة، يسكنون في مدينة ”معبر“ التابعة لمحافظة ذمار، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

ويشن الحوثيون بين الفينة والآخرى، حملة مداهمات واعتقالات لأبناء محافظة حجة، والتي أعلنت فيها قبائل حجور مناهضتها للتواجد الحوثي على أراضيها، وتخوض ضد الميليشيات حربًا دامية تدخل في أسبوعها السادس في مديريتي كشر وافلح الشام.