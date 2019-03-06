مسؤول يمني: الحوثيون يشنون ”حربًا وحشية“ على أبناء قبائل ”حجور“

قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، إن الميليشيات الحوثية تشن ”حربًا وحشية وجرائم إبادة“ ضد أبناء قبائل ”حجور“ بمحافظة ”حجة“ شمال غرب اليمن.

وأضاف النعمان في حديث لـ“إرم نيوز“ أن ”الإحصائيات الأولية لهجوم وقصف وحصار الميليشيات الحوثية، المستمر على حجور لأكثر من 45 يومًا، أسفر عن سقوط ما يزيد عن 52 قتيلًا وجرح 182 آخرين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، إضافة إلى فقدان 37 آخرين تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم أو الوصول لهم“.

وتابع أن ”حرب الحوثيين ضد أبناء قبائل حجور، أدت خلال شهر ونصف إلى نزوح 3 آلاف أسرة وتدمير ما يقارب 1130 مبنى ومنزلًا بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى إغلاق 115 مدرسة تضم أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من أبناء المنطقة“.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن ميليشيات الحوثي ”تمارس جرائم لا تختلف عن جرائم تنظيمي داعش والقاعدة“، مستهجنًا ”صمت المنظمات الإنسانية الدولية والمنظومة الدولية إزاء انتهاكات الحوثيين“.