احتجاجات في سيئون اليمنية وسط دعوات للعصيان المدني

نفذ أبناء مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن، اليوم الثلاثاء، عصيانًا مدنيًا؛ للمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من المدينة.

وقالت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“ إن ”العصيان المدني الذي نفذه أبناء مدينة سيئون يهدف للضغط على الحكومة من أجل إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من المدينة“.

وأضافت المصادر: ”رقعة الاحتجاجات لم تتوقف عند العصيان المدني فقط، بل تطور إلى قطع الشوارع بالحجارة والإطارات المحروقة“.

وبحسب المصادر: ”فإن المحتجين يطالبون بتسليم الملف الأمني في مديريات وادي حضرموت لقوات النخبة الحضرمية أسوة بمديريات الساحل“.

وتنقسم محافظة حضرموت إلى قسمين مديريات الساحل، ويديرها أمنيًا، قوات النخبة الحضرمية، ومديريات الوادي أو الصحراء، ويديرها أمنيًا قوات المنطقة العسكرية الأولى.

وأفاد شهود عيان أن عددًا من المحتجين أغلقوا بعض الشوارع الرئيسة والفرعية بالإطارات المشتعلة والحجارة أمام حركة المرور.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر إشعال إطارات السيارات وسط بعض الطرق وتصاعد الأدخنة السوداء منها.