مقتل امرأة وجندي بهجوم على قاعة أعراس في تعز

قتلت امرأة وجندي، في هجوم مسلح، على قاعة أعراس في منطقة وادي القاضي، بمحافظة تعز، على خلفية قضية ثأر سابقة.

وأفاد شهود عيان لـ“ارم نيوز“ ،أن الاشتباكات وقعت بالقرب من صالة حواء، التي كان يقام فيها حفل زفاف لأحد شباب الوازعية، عندما هاجم سبعة مسلحين القاعة، لتندلع مواجهات بين المهاجمين من جهة، وأقارب العريس وجنود قسم شرطة وادي القاضي من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل امرأة تدعى“مفضلة“، وجندي يدعى“الحاشدي“.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المواجهات استمرت نحو ساعتين، قبل أن تطوق قوات أمنية المكان، وتلقي القبض على ثلاثة من المهاجمين، وفرار البقية.