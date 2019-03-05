غريفث يجري اتصالات مكثفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الحديدة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، يقوم حاليًا باتصالات مكثفة مع طرفي الأزمة؛ بغية التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوغريك: ”إن تركيز غريفيث منصب الآن على دفع الطرفين لتنفيذ اتفاق الحديدة خاصة، والطرفان أعربا مرارًا عن التزامهما به“.

وأردف قائلًا: ”نحن نريد أن نرى بنود الاتفاق وقد تم ترجمتها إلى وقائع على الأرض.. ولذلك فالمناقشات مستمرة بين المبعوث الخاص وكلا الطرفين“.

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد تقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقرير إلى مجلس الأمن حول عدم تنفيذ بنود الاتفاق، أكد دوغريك أن ”الأمين العام سيقدم تقريرًا لأعضاء المجلس“، دون ذكر الموعد.

وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفًا.

وحتى اليوم فإن اتفاق الحديدة بدا من الصعب تحقيقه، خاصة بعد تأجيل اتفاق الانسحاب الجزئي من مناطق المواجهات في الحديدة والموانئ الرئيسية، 3 مرات، وسط تبادل التهم بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية، حول الطرف الذي تسبب بتعطيل الاتفاق.