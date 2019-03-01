الأمم المتحدة: مصرع 84 سوريًا على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 84 شخصًا، ثلثاهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ ديسمبر/ كانون الأول وهم في طريقهم إلى مخيم الهول شمال شرق سوريا، بعد أن هربوا من تنظيم داعش في محافظة دير الزور.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال إفادة صحفية ”هناك تقرير عن علاج 175 طفلًا في مستشفيات، عليهم أعراض طبية، ناجمة عن سوء حاد في التغذية“.

وأضاف أن نحو 13 ألفًا فروا من دير الزور الأسبوع الماضي، ووصل كثير منهم إلى الهول، وقال إن النزوح الجماعي مستمر في رحلة ”طويلة وشاقة للغاية“.