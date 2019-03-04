متحدث الانتقالي الجنوبي: أطراف في الشرعية والحوثيون حاولوا إعاقة زيارة الزبيدي إلى لندن‎

‏كشف المتحدث الرسمي باسم ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، في جنوب اليمن، سالم العولقي، اليوم الإثنين، عن محاولات لأطراف في الحكومة الشرعية اليمنية، وميليشيات الحوثيين إعاقة زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى بريطانيا، وزيارة نائبه إلى فرنسا وبريطانيا قبل ذلك.

ولم يتطرق العولقي إلى تفاصيل أكثر، لكنه أكد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ”السمعة الطيبة التي بات المجلس الانتقالي يحظى بها دوليًا كانت كفيلة بفتح كل الأبواب والقادم أفضل“، حسب تعبيره.

مهم ان يعرف شعب الجنوب ان اطرافا في الشرعية ومليشيا الحوثيين حاولا إعاقة زيارة رئيس المجلس الانتقالي إلى بريطانيا وقبله زيارة نائبه إلى فرنسا وبريطانيا.

السمعة الطيبة التي بات المجلس الانتقالي يحظى بها دوليا كانت كفيلة بفتح كل الأبواب والقادم أفضل.#الدبلوماسيه_الجنوبيه_تنتصر — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) March 4, 2019

وكان رئيس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، وصل إلى العاصمة البريطانية لندن، يوم أمس الأحد، في زيارة وصفها الموقع الرسمي للمجلس بـ“الهامة، تلبية لدعوة رسمية من البرلمان البريطاني“، وتستغرق عدة أيام.

وقال الزبيدي، في تصريح مقتضب، مساء أمس الأحد، إن ”هذه الزيارة الخارجية هي الأولى لرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وفضّلنا أن تكون إلى المملكة المتحدة، باعتبارها كانت شريكة في الماضي، وتواجدها السابق في البلاد، ومساهمتها في ترسيخ النظام والقانون في مدينة عدن، ولها تأثير إيجابي لدى الشعب الجنوبي وله إرث طويل معها“.

وأكد أن هذه الزيارة سيتم خلالها ”الالتقاء بمؤسسات كثيرة في بريطانيا، وسيتم خلالها نقل قضية شعب الجنوب من المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى الدولي والأممي“.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإن زيارة الزبيدي ستشمل ”لقاءات رسمية مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، ولجان البرلمان البريطاني، ومع عدد من المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية البريطانية“.

كما سيشارك الزبيدي في ندوة بمركز السياسات الدولية بتنظيم من البرلمان البريطاني، تتناول الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية ورؤية المجلس الانتقالي لإيقاف الحرب في اليمن وحل القضية الجنوبية.. كما يتضمن البرنامج أيضًا إجراء لقاءات مع الجالية الجنوبية في المملكة المتحدة.