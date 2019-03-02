الحكومة اليمنية: الحوثيون فخخوا مخازن الغذاء الدولية بالحديدة

قالت الحكومة اليمنية، السبت، إن مليشيات الحوثيين الانقلابية، زرعت ألغامًا وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة، واصفة ذلك بـ“الجريمة التي لم يسبق أن أقدمت عليها أي جماعة في التاريخ غير المليشيات الحوثية الانقلابية.“

ووجه وزير الإدارة المحلية، في الحكومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، دعوة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، يدعوهم من خلالها لإدانة ما أسماها بـ“التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية“.

وبحسب تصريح فتح، الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية، سبأ، فإن ”صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأعمال الإغاثية غير مقبول“.

مطالبًا المنظومة الأممية والدولية بـ“إجراءات فورية تعمل على الإنهاء السريع والفوري لكافة الانتهاك بحق العملية الإنسانية في اليمن“.

وكان فريق نزع الألغام التابع للحكومة اليمنية، قد فكك الأربعاء الماضي، 4 عبوّات ناسفة كانت مزروعة في مطاحن البحر الأحمر للحبوب، بمدينة الحديدة، غربي البلاد، قبيل سويعات من زيارة وفد فريق المراقبين الدولي، المكلّف بالإشراف على خطة إعادة انتشار القوات العسكرية في الحديدة.