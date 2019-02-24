تأجيل تنفيذ اتفاق إعادة نشر القوات بالحديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بأنه تم تأجيل تنفيذ اتفاق إعادة نشر القوات في مدينة الحديدة غربي اليمن، الموقّع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، إلى غد الاثنين.

وقال مصدر في جماعة الحوثي، إن تأجيل تنفيذ الاتفاق الذي كان من المقرر أن يتم صباح اليوم، يعود ”لتنصل ممثلي الحكومة اليمنية من الاتفاقات“، وفق تعبيره وهو مالم يتم الحصول على تعليق فوري عليه من الحكومة.

من جهتها، قالت قناة ”المسيرة“ المتحدثة باسم الحوثيين، إن ”تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، نتيجة تأخر رد الموافقة من قبل ممثلي الحكومة اليمنية“.