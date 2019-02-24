تأجيل تنفيذ اتفاق إعادة نشر القوات بالحديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بأنه تم تأجيل تنفيذ اتفاق إعادة نشر القوات في مدينة الحديدة غربي اليمن، الموقّع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، إلى غد الاثنين.
وقال مصدر في جماعة الحوثي، إن تأجيل تنفيذ الاتفاق الذي كان من المقرر أن يتم صباح اليوم، يعود ”لتنصل ممثلي الحكومة اليمنية من الاتفاقات“، وفق تعبيره وهو مالم يتم الحصول على تعليق فوري عليه من الحكومة.
من جهتها، قالت قناة ”المسيرة“ المتحدثة باسم الحوثيين، إن ”تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، نتيجة تأخر رد الموافقة من قبل ممثلي الحكومة اليمنية“.
والأسبوع الماضي وافق الحوثيون على مقترح قدمه رئيس لجنة الانتشار وقائد فريق المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة، مايكل لوليسغارد، يقضي بانسحاب جزئي لقوات الطرفين من مناطق المواجهات في الحديدة، والموانئ الاستراتيجية.
لكن الحكومة اليمنية أبدت موافقة مشروطة على أن يسبق ذلك اتفاق وتوقيع من الحوثيين على الانسحاب من الحديدة، والموانئ بالكامل، وإعادة السلطات المحلية السابقة لإدارة المدينة، بما في ذلك قوات الشرطة والأمن المركزي.