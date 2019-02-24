مسؤول إيراني: ”نفتخر“ بدعم الحوثيين

أقر أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية محمد جواد لاريجاني الأحد، بدعم بلاده للحوثيين في ”جميع الجوانب حتى العسكرية“، داعيًا المسؤولين في بلاده إلى زيادة ذلك الدعم.

وجاءت تصريحات لاريجاني خلال ملتقى عُقد في العاصمة طهران، تحت عنوان ”دراسة التحديات القانونية والسياسية في اليمن”.

وقال ”لاريجاني“ وهو شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني، إن إيران ”تفتخر“ بدعم الحوثيين ”كمسألة أساسية في جميع الجوانب حتى في الجانب العسكري“.

وأضاف: ”نحن لا نخجل أن نصرح أننا نقدم ذلك الدعم.. افتحوا الطريق لإرسال 300 من هذه الأسلحة (الصواريخ)“.