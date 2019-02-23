اليمن.. نجاة قائد قطاع زنجبار من محاولة اغتيال بصاروخ حراري

نجا قائد قطاع زنجبار في اليمن، عبده سند المرقشي، وعدد من مرافقيه، اليوم السبت، من محاولة اغتيال بصاروخ حراري، أطلق من جهة مجهولة.

واستهدفت مركبة المرقشي بصاروخ حراري، خلال إشرافه على عمليات تمشيط وادي عومران بمديرية مودية بأبين، الذي يستخدمه عناصر تنظيم القاعدة في البيضاء كمنطقة عمليات وتسلل إلى المحافظات الجنوبية.

ونقل موقع ”عدن الغد“ عن مصدر أمني قوله: إن ”القيادي المرقشي ومرافقيه لم يتعرضوا لأي إصابات، فيما تعرضت السيارة لأضرار متوسطة“.

وأضاف المصدر، أن ”قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني تواصل عملية تطهير المناطق والأودية المحاذية لمحافظة البيضاء في أبين“.