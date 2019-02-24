ماي تدعو السعودية لاستخدام نفوذها لإنهاء الصراع في اليمن

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها ستدعو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لاستخدام نفوذه لتشجيع الأطراف اليمنية على التوصل للسلام.

وقالت ماي، وهي في طريقها لحضور قمة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تعقد في شرم الشيخ بمصر: ”سوف أستغل هذه القمة للتأكيد للملك سلمان على أهمية مواصلة استخدام السعودية لنفوذها لحث الأطراف اليمنية للتحرك نحو السلام كما فعلت بشكل محوري في ستوكهولم. وسأشدد على التزام بريطانيا المستمر بأمن السعودية والمنطقة“.

وأضافت أن ”رسالتي في شرم الشيخ واضحة: دعونا الآن نكثف جهودنا للبناء على التقدم الذي تحقق وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم بالكامل“.

وأشارت رئيسة الحكومة البريطانية، إلى أن ”الحكومات يجب أن تكثف جهودها للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة“.