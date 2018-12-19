بريطانيا تطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لحماية الهدنة في اليمن‎

المصدر: ا ف ب

قال وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت للبرلمان اليوم الأربعاء، إن بلاده ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي؛ لحماية الهدنة في اليمن بحيث يتم التصويت عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأوضح هانت أن اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان خلال محادثات في السويد الأسبوع الماضي “هش للغاية” ولكنه صامد حتى الآن.

وأضاف “لقد أصدرت تعليمات لبعثتنا في نيويورك باستئناف العمل على مشروع قانون مع الشركاء في مجلس الأمن، بهدف تبنيه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال “سنطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار خلال الساعات الـ48 المقبلة” مضيفًا أنه “دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي”.

وسيؤيد مشروع القرار شروط الاتفاق، ويمنح الأمم المتحدة صلاحيات “مراقبة تطبيقها” ووضع “خطوات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية”.