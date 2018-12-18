الأمم المتحدة تعقد اجتماعًا بالفيديو بين الأطراف اليمنية حول التسوية في الحديدة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية ستعقد اجتماعًا بين الأطراف اليمنية المتحاربة يوم الأربعاء، عبر دائرة فيديو مغلقة؛ لبحث سحب جميع القوات من مدينة الحديدة، وثلاثة موانئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وأضاف دوجاريك أن هذا سيكون الاجتماع الأول للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات.

وسوف يقود اللجنة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت، الذي سيغادر نيويورك هذا الأسبوع ليتوجه إلى اليمن برفقة فريق.

ويدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة نشر القوات.

وقال دوجاريك للصحفيين: “ستضم ممثلين عسكريين وأمنيين من الطرفين”.

وتابع: “السحب المتبادل والكامل لكل القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى سيكتمل على أقصى تقدير خلال 21 يومًا بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.

واتفقت حركة الحوثي والحكومة الشرعية الخميس على وقف القتال في الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وسحب القوات بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد، وبدأ تطبيق الهدنة فجر الثلاثاء.