مسؤول يمني: الحوثيون يقلدون إيران في التلاعب بالاتفاقيات (فيديو)

اعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، أن اتفاق السويد في حالة موت سريري ينتظر حالة إنعاش قوية، لافتًا إلى أن مليشيات الحوثي تريد التلاعب بالاتفاق وتجعله ألعوبة، كما تمارس إيران لعبة الملف النووي الإيراني.

وقال عبد الحفيظ لـ“إرم نيوز“ إن ”مليشيات الحوثي، بتوجيهات من مستشارين إيرانيين، تتلاعب بملف السلام في اليمن، حتى نظل في الملعب رقم صفر، رغم كل الجهود والرحلات المكوكية للمبعوث الأممي“.

وتابع المسؤول اليمني موجهًا حديثه إلى المبعوث الدولي مارتن غريفيث، ”هذه الميشيات تحتاج إلى قرارات صارمة، وهذه المنطقة الرمادية لا تقدم شيئًا“.

وعن انتهاكات مليشيات الحوثي، أشار عبدالحفيظ إلى أنه ”أصبح لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن تقارير تتناول أسلحة إيرانية المصدر تستخدمها المليشيات في اليمن“.

وكانت الحكومة اليمنية والحوثيين قد اتفقوا خلال محادثات جرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على سحب القوات بحلول 7 من كانون الثاني/يناير الماضي، لكن الاتفاقية لم تنفذ، فيما أعلنت الأمم المتحدة الأحد توصل الطرفين لاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.