الجيش اليمني يُعلن عن عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة حجة

أعلن الجيش اليمني اليوم الجمعة، بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة، تهدف إلى تحرير ما تبقى من مديريات في محافظات حجة شمال غرب البلاد، من سيطرة ميليشيات الحوثي.

وأفاد الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“ أن قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي، بدأت اليوم الجمعة، بتنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور؛ لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة مليشيا الحوثي.

ونقل ”سبتمبر نت“ عن مصدر قيادي رفيع في ألوية العروبة -لم يسمه- قوله: ”إن قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت اليوم بالتحرك لحسم المعركة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة حجة“.

وأوضح المصدر أن ”الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني في حجة، وفك الحصار عن أبناء حجور الذين تحاصرهم ميليشيات الحوثي“.

ولفت إلى أنه: ”من مهام هذه القوات التقدم باتجاه محافظة الحديدة، وتحرير مديرياتها الشمالية المحاذية لمحافظة حجة، بدءًا من منفذ الخرج، وصولًا الى ميناء الحديدة“.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة، 3 غارات جوية، استهدفت تجمعات لعناصر الحوثي، وآلياتهم في مناطق مديرية كشر بمحافظة حجة.

وبحسب ”سبتمبر نت“: ”فإن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات ومدفع “هاون” تابعة للمتمردين في منطقة المندلة شرق ‫العبيسة، في مديرية ‫كشر“.

إلى ذلك، لقي 25 عنصرًا من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأُسر 6 آخرون، إثر هجوم عنيف شنته الميليشيات مصحوبًا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون على منازل المواطنين في منطقة حجور التابعة لمحافظة حجة، وفقًا لـ“سبتمبر نت“.

وذكر الموقع أن ميليشيات الحوثي كثفت قصفها المدفعي على مناطق حجور في محافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل، وحاصرتهم متسببة في أزمة إنسانية خانقة.