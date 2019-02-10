الحوثيون يستغلون الهدنة ويدفعون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحديدة

دفعت ميليشيات الحوثيين يوم الأحد تعزيزات عسكرية جديدة لها الى محافظة الحديدة غرب اليمن ، في الوقت الذي مازالت الجهود الأممية مستمرة لإنقاذ الهدنة الهشة أوقفت تقدم القوات الحكومية صوب ميناء المدينة .

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن ميليشيات الحوثيين دفعت تعزيزات عسكرية صوب مدينة الدريهمي مستغلة التزام القوات المشتركة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأوضح أن هذه التعزيزات تتضمن مجاميع عسكرية كبيرة بالإضافة إلى أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ضاربة بالهدنة والاتفاقات الأممية عرض الحائظ مستغلة إياها لصالح تعزيز مواقعها وترتيب صفوفها.

وقال الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة، مأمون المهجمي، إن الميليشيات الحوثية استفادت من الهدنة في الحديدة لكسب الوقت والمراوغة.

ولفت إلى أن الهدف من تلك الهدنة بنظر الحوثيين هو وقف العمليات الجوية ووقف تقدم قوات العمالقة والقوات المشتركة التي أوشكت على تحقيق النصر.

وأضاف أن هدنة الحديدة منحت الحوثيين ”كل هذا الوقت لنقل أسلحتها وأعادت ترتيب قواتها المنهارة والمتهالكة ولم يكلفها الأمر إلا تفريغ بعض الأشخاص لحضور اجتماع لجنة الأمم المتحدة للمراوغة حيث كانت من أحلام الميلشيا أن تتوقف العمليات العسكرية وطيران التحالف في الحديدة لمدة أسبوع واحد لتستطيع نقل الأسلحة وترتيب صفوفها، إلا أن المبادرة الأممية حققت لها أكثر من أحلامها“.