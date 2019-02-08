أهالي التحيتا اليمنية يهجرون مناطقهم قسريًا جراء القصف الحوثي (فيديو)

نشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية مقطعًا مرئيًا، يوثّق حالة نزوح قسري لعدد من المواطنين في مدينة “التحيتا” بمحافظة الحديدة شمال غرب اليمن؛ جراء القصف العشوائي المتواصل الذي تنفذه ميليشيات الحوثي على المناطق والأحياء السكنية.

وقال المركز في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “هجرت ميليشيات الحوثي عشرات الأسر قسريًا من مدينة التحيتا إلى المنطقة الجبلية؛ بسبب القصف العشوائي على المنازل وسقوط شهداء وجرحى من المدنيين”.

ونقل إعلام العمالقة عن بعض النازحين، قولهم “إن ميليشيات الحوثي قصفت منازلهم وقتلت أولادهم وعددًا من النساء، وشردت العائلات إلى مناطق بعيدة، دون أن يتمكنوا من أخذ أمتعتهم وأغراضهم معهم”.

وأفاد النازحون اليمنيون في روايتهم، التي نقلها المركز، بأنهم “يعيشون حياة قاسية بعيدًا عن مدينتهم في مناطق شبه صحراوية، وآخرون تحت الأشجار لا سكن ولا مأوى لهم؛ بسبب جرائم ميليشيات الحوثي بحقهم”.

وبحسب الرواية، فإن “عددًا من أهالي النازحين قضوا بنيران قناصة ميليشيات الحوثي؛ جراء الاستهداف اليومي للأحياء السكنية والطرقات العامة؛ بهدف إذلالهم وتشريدهم من منازلهم”.

ونقل إعلام العمالقة عن النازحين مناشدتهم “المبعوث الأممي إلى اليمن بالضغط على الحوثيين، الذين سفكوا دماء أبنائهم ونسائهم، بالتوقف عن ارتكاب الجرائم اليومية والوحشية بحقهم”.